İstanbul'da şarbon alarmı

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne şarbon hastalığı şüphesiyle çok sayıda kişinin başvurduğu bildirildi.

Hastanelerin acil sevk edilen hastaların kontrol amaçlı olarak tetkikleri devam ediyor. Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne şarbon hastalığı şüphesiyle çok sayıda kişinin başvurduğu bildirildi. Hastanelerin acil sevk edilen hastaların kontrol amaçlı olarak tetkikleri devam ediyor. DHA

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