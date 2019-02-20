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20 ŞUBAT 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 49

İstanbul'da sis deniz ulaşımını etkiledi

20 Şubat 2019, Çarşamba 10:25
İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle deniz ulaşımı aksadı.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 08.00 Yalova-Pendik ile Pendik-Yalova seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Şehir Hatları AŞ de yoğun sis nedeniyle İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferlerini iptal ettiğini duyurdu. Ayrıca, saat 08.00 Eminönü-Adalar, Beşiktaş-Adalar ile Beykoz seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle görüşün yer yer sıfıra düşmesinden dolayı gemi geçişlerinin saat 00.27'de çift yönlü olarak askıya alındığı kaydedildi.

Şehir Hatları AŞ yoğun sis nedeniyle Haliç hattı dışındaki tüm seferlerini iptal etti. 

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, olumsuz hava koşulları nedeniyle Eskihisar-Topçular seferinin ikinci bir duyuruya kadar karşılıklı olarak iptal edildiği belirtildi.

Sirkeci-Harem arabalı vapur seferlerinin de saat 08.55 itibarıyla ikinci bildirime kadar iptal edildiği duyuruldu.

Sakarya

Sakarya'da kent genelinde sabah saatlerinde etkisini artıran sis, hayatı olumsuz etkiledi. 

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. 

Sürücüler, sisin etkili olduğu Serdivan ilçesinde trafikte ilerlemekte güçlük çekti. 

Bu arada sis, kentin bazı noktalarında güzel manzara oluşturdu. 

Trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı. 

Kocaeli

Kocaeli'de kent genelinde gece başlayan ve sabah etkisini artıran sis nedeniyle kentin yüksek kesimlerinde sürücüler ilerlemekte zorlandı. 

İşlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar, kentin yüksek kesimlerdeki Erenler ve Ayazma mahallelerinde zor anlar yaşadı. 

Vapur seferlerine ara verildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Deniz Ulaşımı Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede etkisini artıran sis, sabah saatlerinde görüş mesafesini 250 metrenin altına düşürdü. 

İzmit Körfezi'nde etkili olan sis nedeniyle sabah saatlerindeki vapur seferleri geçici olarak durduruldu. 

Hava koşullarının düzelmesinin ardından iptal edilen seferlerin yeniden başlayacağı bildirildi.

Düzce

Düzce'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle şehir merkezi, D-100 kara yolunun Çoban, Aydınpınar, Doğanlı ve Kervan kavşakları ile Kalıcı Konutlar bölgesinde görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. 

Güzergahlarda bulunan polis ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı. 

Meteoroloji yetkilileri ise kentteki sisin bir süre daha etkili olacağını bildirdi.

AA

Etiketler: istanbul, sis
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