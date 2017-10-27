İstanbul'da sis etkili oldu

İstanbul'da sabaha karşı boğazda ve bazı bölgelerde sis etkili oldu.

İstanbul boğazında ve bazı bölgelerde saat 03.00 sıralarında sis etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi oldukça düşerken, sürücüler ise araçların dörtülerini yakarak kontrollü şekilde ilerledi. Sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü görünmez hale geldi. Yoğun sis nedeniyle İstanbul Boğazı da gemi trafiğine kapandı. DHA

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