İstanbul'da terör operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul'da, terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte örgüt adına faaliyette bulunduğu ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kentteki 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 zanlıyı gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor. AA

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