İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

İstanbul'da akşam saatlerinde kısa süre de olsa yağan karın da etkisiyle trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 80'i aştı.

İstanbul'da iş çıkışı trafik D 100 karayolunda Topkapı'dan 15 Temmuz Köprüsü arasında yoğun seyrederken karşı yönde Topkapı'dan Avcılar'a kadar trafik oldukça yoğun. TEM Karayolunda ise Tekstilken-Mahmutbey gişeleri arası yoğun syrediyor. DHA

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