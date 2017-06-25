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25 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

İstanbul'da trafik köprü geçişlerinde kilitlendi

25 Haziran 2017, Pazar 13:15
​Ramazan Bayramı'nın ilk gününde İstanbul'da Avrupa'dan Asya'ya geçişte iki köprüye giden ana yollar sabah saatlerinden itibaren tıkandı. Otomobillerin hızı zaman zaman 5 kilometreye kadar düşüyor.

Dört günlük bayram tatili nedeniyle boşalan İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 25 — yüzde 30 seviyesine düştü. Ancak Avrupa'dan Asya'ya geçişler hem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hem de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bağlanan yollar sabah saatlerinden bu yana tıkalı.

Trafik akışı zaman zaman 5 kilometreye kadar düşerken, Fatih Sultan mehmet Köprüsü için trafik yoğunluğu Gaziosmanpaşa, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü için de Mecidiyeköy'den itibaren başlıyor.

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