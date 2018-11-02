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3 KASIM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

İstanbul’da ücretsiz aktarma hizmeti

02 Kasım 2018, Cuma 17:00
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), vatandaşlara sunulan hizmet kalitesini arttırmak, özel araç kullanımını azaltmak, toplu ulaşım ve aktarma alışkanlığı kültürünü kazandırmak amacıyla otobüs ve metrolar arasında ücretsiz aktarma imkânı sağlayan besleme hatları, kademeli olarak devreye aldı.

Belediyeden alınan bilgiye göre, şehir genelinde 32 hatta, ücretsiz aktarmalı ulaşım hizmeti veriliyor. Bu uygulamayla mevcut ve planlanan ulaşım projeleri kapsamında otobüs ve diğer ulaşım modları arasındaki tam entegrasyonun sağlanabilmesi hedefleniyor. “Besleme hatları” olarak değerlendirilen ücretsiz aktarma hizmeti; yolcu davranışları, yolculuk talepleri, sahada yapılan gözlemler, raylı sistem ve etkileşimindeki mevcut ve yeni açılan hatların analizi yapılarak belirlendi. Besleme hatların aktarmasız yolculukları için tek biletli ücret tarifesi geçerli olmakla birlikte, bu hatlar ile diğer ulaşım modu (raylı sistem/ deniz yolu) arasında yapılan aktarmalar ücretsiz olarak tarifelendirildi.

AA

Etiketler: istanbul, toplu ulaşım, aktarma
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