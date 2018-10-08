İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Beykoz ve Silivri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 kişiden 9'u tutuklandı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapıldığı tespit edilen iki adrese operasyon gerçekleştirdi. Silivri'deki operasyonda 138 kilogram metamfetamin, 99 uyuşturucu hap, metamfetamin yapımında kullanılan malzemeler ile hassas terazi ele geçirildi. Narkotik ekipleri, biri Özbekistan uyruklu 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Beykoz'daki operasyonda ise peynir bidonlarının içine saklanmış 20 kilo 50 gram eroin ve hassas terazi ele geçirilirken, 6 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 9'u mahkemece tutuklandı. Bu arada, İstanbul narkotik ekipleri tarafından 1 Ocak-6 Ekim arasında düzenlenen operasyonlarda, 35 bin 644 farklı olayla ilgili işlem yapıldığı, 7 ton 240 gram uyuşturucu madde ve 4 milyon 950 bin 949 uyuşturucu hap ele geçirildiği, 48 bin 446 kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirildiği, bunlardan 4 bin 237'sinin tutuklandığı bildirildi. Ayrıca, 1 Ekim-6 Ekim arasında İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen 13 operasyonda gözaltına alınan 50 şüphelinin tutuklandığı kaydedildi. AA

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