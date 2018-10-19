"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 EKİM 2018 CUMA - YIL: 49

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine şafak baskını

19 Ekim 2018, Cuma 09:22
İstanbul'da polisin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla aranan şüphelilerden bazıları yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Silivri, Beylikdüzü, Başakşehir, Bahçelievler, Esenler ve Bağcılar ilçelerinde uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen 14 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polisinin de katıldığı operasyonda zanlılardan bazıları gözaltına alındı. Ayrıca bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

AA

Etiketler: İstanbul, emniyet, uyuşturucu, operasyon
Okunma Sayısı: 125
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    '100 bin müteahhit batabilir'

    Trump: Kaşıkçı kesinlikle ölmüşe benziyor, sonuçları ağır olacak

    Güney Kore'den Trump'ın söylemlerine tepki

    'Çevre Etiketi Sistemi' hayata geçiyor

    Bozdağ'dan Danıştay'a 'Öğrenci And'ı tepkisi

    Konut satışlarında yüzde 9,2 düşüş

    Kaşıkçı, 'Türkiye'de bana bir şey yapmazlar' demiş

    Eski Irak Başbakanı İbadi: Siyaseti bırakmıyorum

    ABD Temsilciler Meclisinden Trump'a Kaşıkçı çağrısı

    Arap dünyası demir perdesiyle yüzleşiyor

    Çin 'yapay Ay' ile elektrik tasarrufu hedefliyor

    'Bildiğimiz şeyler aşırı ciddi ve endişe verici'

    Plastik çevreyi tehdit ediyor

    Trump’ın seçim telaşı

    Medya manipüle ediliyor

    Putin: İran'ı Suriye'den çıkarmak bizim işimiz değil

    “Sizce Kaşıkçı öldü mü?”

    Koalisyon güçleri Suriye'de sivilleri vurdu

    BM'den kritik Gazze uyarısı

    Yunanistan'a Akdeniz'de 'gerilimi tırmandırma' uyarısı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Medya manipüle ediliyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Mevlide yine keyfî engel
    Genel

    'Bildiğimiz şeyler aşırı ciddi ve endişe verici'
    Faruk ÇAKIR

    Hukuk sistemindeki sıkıntı
    Genel

    Arap dünyası demir perdesiyle yüzleşiyor
    Süleyman KÖSMENE

    Allah’ın bizim üzerimizdeki başlıca hakları
    Genel

    “Sayın Puşkov, Risale-i Nur'u incelerseniz göreceksiniz ki...”
    Genel

    Çin 'yapay Ay' ile elektrik tasarrufu hedefliyor
    İbrahim ERSOYLU

    Evleri dershane yapmak
    Ali FERŞADOĞLU

    Evli olanlar daha mutlu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.