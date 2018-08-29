İstanbul'da uyuşturucu ticaretine darbe

İran'dan Türkiye'ye getirilen 220 kilo uyuşturucu madde piyasaya sürülmeden İstanbul'da yabancı plakalı otomobil ve bir rezidans dairesine düzenlenen operasyonda ele geçirildi. Operasyon anı polis kamerası tarafından görüntülendi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı'nda İran'dan Van'a oradan da İstanbul'da yüklü miktarda uyuşturucu madde sokulacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri uyuşturucu maddeleri getiren 30 yaşındaki şüpheli F.K.'yı belirleyerek Van'dan itibaren takibe aldı. F.K. uyuşturucu maddelerle birlikte 25 Ağustos'ta İstanbul'a gelerek Esenyurt'ta bulunan bir rezidansa yerleşti. Narkotik polisleri bunun üzerine şüphelinin kullandığı İran plakalı otomobile ve yaşadığı rezidansa baskın düzenledi. Yapılan baskınlarda otomobilde 158 kilo, rezidans dairesinde ise 62 kilo olmak üzere toplam 220 kilo eroin ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.K. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

11 MİLYAR LİRA DEĞERİNDE

Polis ekipleri ele geçirilen 220 kilo uyuşturucu maddenin yaklaşık olarak 11 milyon lira civarında olduğunu ileri sürdü. Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2018 yılında tek seferde ele geçirilen en yüksek miktarda eroin olduğu öğrenildi. Yapılan operasyon polis kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.