İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi

İstanbul’da Avrupa ve Anadolu Yakası’ndaki bazı ilçelerde yoğunlaşan sis deniz seferlerinde de bazı iptallere neden oldu.

Şehir Hatları’ndan yapılan açıklamada, “Saat 11:50 itibariyle Eminönü-Kadıköy, Beşiktaş-Kadıköy, Üsküdar-Eminönü seferlerimiz yoğun sis nedeniyle yapılamamaktadır” denildi. GÖRÜŞ MESAFESİ ÇOK DÜŞTÜ Görüş mesafesinin kısalmasına neden olan sis nedeniyle sürücüler D-100 ve TEM’de sis lambalarını yakarak yavaş ilerledi. Sis İstanbul Boğazı ve çevresi, Zeytinburnu’ndaki tarihi surlar ve çevresinde zaman zaman yoğunlaştı. Meteoroloji yetkilileri, kent genelinde etkisi azalan sisin gece saatlerinde yeniden görülebileceğini ifade etti.

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