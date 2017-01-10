İstanbul'da ve Karaman'da yangın faciası: 5 ölü!

Karaman'ın Ermenek ilçesinde bir evde çıkan yangında baba ile 2 kızı öldü.

Alınan bilgiye göre, Gül Pazar Mahallesi'nde Kemal Sağlam'a (42) ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına mahalle sakinleri ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın 3 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınırken ahşap ev çöktü. Yangında baba Kemal Sağlam ile kızları Zeynep (19) ve Ebru (8) öldü.

Yangında ölen Zeynep Sağlam'ın liseden geçen yıl mezun olduğu ve üniversite sınavlarına hazırlandığı, annelerinin ise beyin kanaması sonucu 2 yıl önce öldüğü öğrenildi.

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Yangın saat 07.45 sıralarında Siyavuşpaşa Mahallesi Ali Fuat Paşa Caddesi'ndeki 3 katlı binanın giriş katında çıktı.

Kömür sobasından çıktığı belirtilen yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Kocasinan ve Siyavuşpaşa itfaiyesine bağlı ekipler yangına müdahale etti. Yangını söndüren itfaiye içeri girdiğinde 2 kişinin cesediyle karşılaştı. Biri kadın, biri erkek iki kişinin cansız bedeninin dış kapının önünde bulunduğu öğrenildi. Ölenlerin kimlikleri henüz belirlenemezken polisin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.