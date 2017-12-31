İstanbul'da yasak başladı, 24 saat sürecek

İstanbul'da yılbaşı önlemleri kapsamında 7 ilçeye TIR ve ağır tonajlı araç ve kamyon girişi yasaklandı.

Emniyetten yapılan açıklamada, yılbaşı tedbirleri kapsamında Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy ve Kadıköy'e, 08.00'dan pazartesi saat 08.00'a kadar kamyon, TIR, beton mikseri gibi ağır tonajlı araçların girişi yasaklandığı duyuruldu. 4 İLÇEYE ÇIKAN YOLLAR ARAÇ TRAFİĞENE KAPATILACAK İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı önlemleri kapsamında Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy'e çıkan yolların da saat 15.00'den itibaren trafiğine kapatılacağını açıkladı.

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