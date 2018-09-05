İstanbul'da yerin altında ele geçirildi

İstanbul'da bir tır otoparkına düzenlenen akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda yerin altında 10 tonluk akaryakıt tankı ile bu tanka bağlı 2 pompa ve 450 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak akaryakıt üretimi yapıldığı yönündeki ihbar üzerine Büyükçekmece'deki bir tır otoparkına operasyon düzenledi. Otoparkta yapılan aramada, 10 bin litrelik kaçak akaryakıt tankı ile bu tanka bağlı 2 pompa ve 450 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda, İ.Y. ve H.U. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. AA

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