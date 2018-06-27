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28 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

İstanbul'da yoğun yağmur hayatı olumsuz etkiledi

27 Haziran 2018, Çarşamba 23:35
Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'da şimşek, gök gürültüsü ve ardından yağan yağmur etkili oldu. Bazı noktalarda dolu yağdırıldı. Şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

Meteoroloji ve AKOM’dan yapılan uyarı sonrasında İstanbul’da beklenen yağış başladı.

İstanbul'da şimşek, gök gürültüsü ve ardından yağan yağmur ve dolu etkili oldu. Şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Dolu yağışının etkili olmasıyla bazı vatandaşlar araçlarını getirdikleri kilimler ve naylonla örtmeye çalıştı. Araçlarını örtmek için yoğun çaba sarf eden vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sağanak yağışla birlikte bazı noktalarda yollar göle döndü. Bazı sürücüler yolda zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da zorluklar yaşadı. Şiddetli yağış nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda hava trafiği yaklaşık 10 dakika durduruldu.

Öte yandan, İstanbul'da dolu yağışından korumak için bazı araçların, karton, kilim ve naylonla bugün de örtüldüğü görüldü.

METEOROLOJİ UYARDI 

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Bugün 21.40 - 23.30 saatleri arasında Boğaz çevresi ve Avrupa Yakası başta olmak üzere İstanbul'da yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

AKOM AÇIKLAMASI 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet koordinasyon Merkezi(AKOM)'dan da; "İstanbul da sağanak yağış, Boğaz çevresi ve Avrupa yakası tamamında gece yarısına kadar etkili olacak. Yağışlar zaman zaman kuvvetli gök gürültülü olacak. Zeytinburnu, Merter, Bağcılar, Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü, Bakırköy ilçelerinde etkili oluyor. Yağışlar, Başakşehir, Eyüp, Sarıyer, Şişli, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy ilçelerini de etkisi altına alacak. Meteorolojik tahminlere göre dolu yağışı beklenmiyor." açıklaması yapıldı.

TEKİRDAĞ'DA DOLU VE YAĞMUR ETKİLİ OLDU

Tekirdağ'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve ardından dolu yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, bazı işyerlerini su bastı.

Tekirdağ'da bugün saat 21.00 sıralarına aniden başlayan sağanak yağmur ve ardından kısa sürele dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 20 dakika süren yağmur ve dolu yağışına hazırlıksız yakalanan Tekirdağlılar, zor anlar yaşadı. Dışarıda olanlar, kapalı alanlara sığınarak yağmur ve doludan korunmaya çalıştı. Bazı sokakların suyla dolması üzerine sürücüler de güçlükle ilerleyebildi. Sularla kaplanan cadde ve sokaklarda bulunan giriş katındaki bazı işyerlerini bu bastı. Esnaflar suları boşaltmaya çalışırken, belediye ekipleri de su tahliye çalışmalarında bulundu.

BURSA'DA DOLU ETKİLİ OLDU

Bursa’da akşam saatlerinde etkili olan yağmur, yerini doluya bıraktı. 

Şiddetli dolu yağışı Büyükorhan ve Orhaneli ilçelerinde etkili oldu. Bir anda bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 10 dakika süren doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekerken, sürücüler araçlarını kapalı pazar alanlarına alarak, araçlarını korumaya çalıştı.

NTV

Etiketler: İstanbul, yağış, Tekirdağ, Bursa, AKOM
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