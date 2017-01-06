İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat!

Kar yağışının etkisini artırdığı İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyesine ulaştı.

Kar yağışının etkisini artırdığı İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyesine ulaştı. İstanbul trafiğinde kar yağışı ile birlikte iş çıkışı saati trafik yoğunluğu arttı. Saat 18.00 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 90 olarak belirlendi. Trafik bazı noktalarda durma noktasına geldi. Özellikle TEM Otoyolu ile D-100 Karayolu'nda ve köprülerde trafiğin yoğun olduğu görüldü.

BASIN EKSPRES YOLU'NDA TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Akşam saatlerinde İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı, cuma iş çıkışı saatine denk gelince trafik durma noktasına geldi. Atatürk Havalimanına bağlantı yolarından olan Basın Ekspres yolu her iki yönde trafik, dur-kalk ilerliyor. Öte yandan Bağcılar'da mesai bitimi vatandaşlar yoğun kar yağışı altında evlerine gitmek için koşuşturdu.