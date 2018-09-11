İstanbul'dan yine istenmeyen görüntüler!

İstanbul'un bazı bölgelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İstanbul'un bazı ilçelerinde etkili olan sağanak, hava ve kara ulaşımını aksattı.

Kentte öğleden sonra başlayan yağış nedeniyle bazı ev iş yerlerini su bastı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Araçlar mahsur kaldı

Beylikdüzü, Avcılar ve Esenyurt'ta yağış nedeniyle bazı araçlar su birikintisinde mahsur kaldı. Araçlardaki sürücüleri ve yolcular itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Su tahliyesi yapan itfaiye ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

TEM Otoyolu ile D100 Karayolunda da sürücüler sağanak dolayısıyla kontrollü şekilde ilerlerken, bazı sürücüler araçlarını yol kenarına park etti.

Silivri'de ise vatandaşlar yağıştan korunmak için duraklara ve bina girişlerine sığındı.

Hava ve kara yolu trafiği aksadı

Sağanak, hava trafiğini de etkiledi. Bazı uçaklar, Yeşilköy Havalimanı'na kısa süreli gecikmeyle indi. Yağış ve yoğunluk nedeniyle bazı uçaklar havalimanına iniş öncesinde havada tur attı.

Yağış dolayısıyla ayrıca Avcılar-Büyükçekmece istikametinde, çift yönlü araç yoğunluğu oluştu.

Yeşilköy Havalimanı'ndaki seferlerde gecikmeler yaşanıyor

Kentte etkili olan sağanak ve elektrik yüklü bulutlar nedeniyle uçaklar Yeşilköy Havalimanı'na inmekte zorlanıyor. Bazı uçaklar havada bir süre tur attıktan sonra piste indi.

Kalkış yapmak için pist başında bekleyen bazı uçaklar da bekleme nedeniyle azalan yakıtlarını doldurmak için sıraya girdi. Bu nedenle planlanan seferler aksadı.

Yıldırım isabet eden uçak bakıma alındı

Bu arada, özel bir havayolu şirketinin Riyad-İstanbul seferini yapan tarifeli uçağına Yeşilköy Havalimanı'na inişi sırasında yıldırım isabet etti.

Havalimanına sorunsuz inen uçak, kontrol için hangara alındı.