İstanbul gece -4'ü gördü

Cuma gününden itibaren İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı bu gece de devam etti. Kar yağışıyla beraber sabah saatlerinde hava sıcaklığında da büyük düşüş yaşandı.

Gaziosmanpaşa Meydanı'nda bulunan termometre saat 04.47'de -4 dereceyi gösterdi. Mahalle aralarındaki araçların üstlerinin tamamen karla kaplandığı gözlenirken, yol kenarlarında ise park edilmiş çok sayıda araç olduğu görüldü. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi'de yaşanabilecek kazalara karşı tüm sürücüleri önlem almaya davet ederek, gece boyunca uyarılarına devam etti. TAKSİM MEYDANI BEYAZA BÜRÜNDÜ Yağış sırasında Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi beyaza bürünürken, vatandaşlar kar yağışı nedeniyle yürümekte zorlandı. Birçok kişi şemsiyelerini açarak kardan korunmaya çalışırken, bazı vatandaşlar ise karda dolaşarak kar yağışının tadını çıkardı. DHA

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