İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı

İstanbul'da bugün il genelinde yer yer kuvvetli sağnak bekleniyor. Meteoroloji Bursa, Kocaeli ve Yalova için de uyarı da bulundu.

İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Yalova'da gök gürültülü, kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bu geceden itibaren başlaması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bugün il genelinde yer yer kuvvetli (20-40 Kg/m2) olması öngörülüyor.

Ayrıca Bursa, Kocaeli'nde de bugün yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken yağışların Yalova'da da bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.