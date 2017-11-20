İstanbul için yağış uyarısı

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Marmara Denizi üzerindeki yağış yüklü bulutların İstanbul'a doğru ilerlediğini ve öğle saatlerinde İstanbul'un batısına ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Şen, "Tekirdağ ile Marmara Denizi Üzerinde CB (Cumulonimbus) bulutu var. Yıldırım, şimşek ve aşırı yağış üretiyor. 2 saat sonra İstanbul'un batısını etkiler" uyarısında bulundu. Bu hafta sıcaklıkların tüm yurtta mevsim normallerinin altına düşeceğini belirten meteoroloji uzmanı Abdullah Kahraman ise İstanbul için, "Sıcaklıklar hissedilir derecede azalacak. Salı sabahı şehir merkezi 6-7 dereceyi görebilir" uyarısında bulundu. Salı günü düşen sıcaklıklar Çarşamba günü ise tekrar yükselişe geçiyor.

Okunma Sayısı: 135

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.