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3 ARALIK 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

İstanbul Kartal'da filika battı

03 Aralık 2018, Pazartesi 10:01
Kartal adalar iskelesi açıklarında batan bir filikadaki 4 kişi, yolcu gemisinin personeli tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Kartal adalar iskelesi açıklarında kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 kişi, isminin 'Petrol-1' olduğu öğrenilen kuru yük gemisinin filikasına bindi. Söz konusu kişiler, bir süre sonra filikanın su aldığını fark edince yardım istedi. Büyük Ada'dan Kartal Sahili'ne yolcu taşıyan bir geminin personeli, 4 kişiyi filikadan aldı.

Sahilde çalışanlar tarafından olay yerine polis ve sağlık ekibi çağrıldı. Söz konusu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Filikadaki kişileri kurtaran yolcu gemisinin personeli, Selim Turna, "Biz Büyük Ada'dan yolcu getirmiştik, filikada 4 kişi olduğu ve su aldığı çağrısı yapıldı, onları aldık. Bir süre sonra da filika battı.'' dedi.

 

AA

Etiketler: Kartal, Büyük Ada, deniz, İstanbul
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