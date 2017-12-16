"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 ARALIK 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

İstanbul kışa hazır

16 Aralık 2017, Cumartesi 17:40
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) bin 500 personel ve 654 aracın katılımıyla “kışa hazırlık tatbikatı” gerçekleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Bulut’un AKOM’dan yönettiği tatbikatta, İstanbul’un çeşitli noktalarında hazır bulunan bin 500 personel ve 654 araçla, kötü hava koşullarında görev yapılacak güzergâhlar kontrol edildi.  Burada konuşan Bulut, İstanbulluların sorunsuz bir kış geçirmesi için tüm ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre görevlerinin başında olacaklarını söyledi.  Kış boyunca 7 bin personel ve bin 368 aracın kötü hava koşullarıyla mücadele için hazır bulunacağına belirten Bulut, “Yaklaşık 145 köyde de kar küreme araçlarımız görev yapacak. İsteğimiz, vatandaşlarımızın kış şartlarına göre gerekli tedbirleri alması ve kış lastiklerini araçlarında kullanmalarıdır. Büyükşehir Belediyesi olarak bu kış da kazasız belasız bir sezon geçirmeyi ümit ediyoruz.” dedi.

AA

Etiketler: istanbul, kış
Okunma Sayısı: 30
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    291. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kiliseden cami açılımı

    ''Yargıda hesabını vereceksin''

    23 yıldır ‘UNESCO’lu

    ‘Faiz yasal olsa da haramdır’

    Filistinli engelli şehit İbrahim Ebu Süreyya ebediyete dualarla uğurlandı

    Ataşehir Belediye Başkan Vekilli İlhami Yılmaz oldu

    ''Herhangi bir şikayette bulunmaya hakkı yok"

    'Aradan sıyrılanlar İsrail gibi devlet terörü uygulayan ülkelerdir'

    Meteoroloji'den İstanbul'a ''sağanak'' uyarısı!

    'Kudüs'te ikamet eden büyükelçimiz Filistin nezdindeki büyükelçimizdir'

    Eski yüksek yargıçlar hakim karşısında

    Yunanistan'dan 'müftü' açıklaması

    'Bugün İbrahim'in düğün günü'

    Huzur için hukuk üstünlüğü şart

    Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu ölü bulundu

    "Taş dehaya ulaştı, deha taş kesildi"

    Myanmar'da yaşananlara ''soykırım'' demekten kaçındı

    Ortaköy’deki terör saldırısı davasında ara karar belli oldu

    Endonezya'daki şiddetli depremin bilançosu açıklandı

    Sudanlı muhalif liderden İslam dünyasına ''Kudüs'' çağrısı

    En Çok Okunanlar

    Osman YETİM

    Mağdurlardan ne haber?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tolstoy’dan manidar bir “yargı” anekdotu
    Genel

    Eski yüksek yargıçlar hakim karşısında
    Ahmet BATTAL

    Nurculuk-topuzculuk ikilemine Köprü çözümü
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu ölü bulundu
    Genel

    "Taş dehaya ulaştı, deha taş kesildi"
    Genel

    Rusya bölgeye kök salıyor
    Genel

    Huzur için hukuk üstünlüğü şart
    Genel

    Kudüs bölünemez

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.