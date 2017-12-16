İstanbul kışa hazır

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) bin 500 personel ve 654 aracın katılımıyla “kışa hazırlık tatbikatı” gerçekleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Bulut’un AKOM’dan yönettiği tatbikatta, İstanbul’un çeşitli noktalarında hazır bulunan bin 500 personel ve 654 araçla, kötü hava koşullarında görev yapılacak güzergâhlar kontrol edildi. Burada konuşan Bulut, İstanbulluların sorunsuz bir kış geçirmesi için tüm ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre görevlerinin başında olacaklarını söyledi. Kış boyunca 7 bin personel ve bin 368 aracın kötü hava koşullarıyla mücadele için hazır bulunacağına belirten Bulut, “Yaklaşık 145 köyde de kar küreme araçlarımız görev yapacak. İsteğimiz, vatandaşlarımızın kış şartlarına göre gerekli tedbirleri alması ve kış lastiklerini araçlarında kullanmalarıdır. Büyükşehir Belediyesi olarak bu kış da kazasız belasız bir sezon geçirmeyi ümit ediyoruz.” dedi.