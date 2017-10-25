İstanbul merkezli 3 ilde ByLock operasyonu

İstanbul merkezli 3 ilde yapılan operasyonda, Gülen Hareketi üyesi oldukları ve ByLock kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 17 kişiden 10’u yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Gülen Hareketi soruşturmaları kapsamında, şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 17 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu şüphelilerin yakalanması için İstanbul, Gaziantep ve Kocaeli’de 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. ByLock yazışmaları çözümlenen şüphelilerden 10’unun gözaltına alındığı, diğer 7 zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Şüphelilerden bazılarının, farklı kişiler adına kayıtlı telefon hatları üzerinden ByLock yazışmalarını yaptığı tespit edildi. AA

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