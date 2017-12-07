İstanbul merkezli 8 ilde doktor ve öğretmenler gözaltına alındı

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen Gülen Hareketi operasyonunda 39 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu sabah başlatılan operasyonda şu ana kadar 17 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şifreli haberleşme programı 'Bylock'u kullandıkları iddia edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen, aralarında doktor ve öğretmenlerin bulunduğu 39 kişiye yönelik gözaltı kararı verildi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında gözaltı kararı verilen kişilerin ev ve iş yerlerinde arama başlattı. Yapılan operasyonlarda 17 kişi yakalandı. Gözaltına alınan kişiler, sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü 'ne götürüldü. Haklarında gözaltı kararı bulunan diğer kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. DHA

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