İstanbul merkezli 9 ilde ihraç edilen emniyet personellerine operasyon!

İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan ve "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 19 emniyet personelinden 12'si yakalandı.

Gülen Hareketinin "emniyet yapılanması"na yönelik 9 ilde yapılan operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan ve meslekten ihraç edilen 19 şüpheliden 12'si yakalandı. Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "ByLock"u kullandıkları gerekçesiyle meslekten ihraç edilen ve haklarında gözaltı kararı bulunan 19 emniyet personeline yönelik operasyon başlattı. İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 12'si yakalandı. Diğer, 7 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. AA

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