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5 MART 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

İstanbul trafiğinde şimdi de 'çakarlı araç' alarmı!

05 Mart 2018, Pazartesi 17:00
İstanbul Bağcılar'dan itibaren TEM, Basın Ekspres, O-3 ve O-6 bağlantı yollarının Yeşilköy Havalimanı istikametinde özellikle akşam saatlerinde çakarlı araç yoğunluğu göze çarpıyor. Neredeyse tüm şeritler görev dışı kullanılan çakarlı araçların işgali altında.

EMNİYET ŞERİDİ MAVİ-KIRMIZI

Mahmutbey gişelerinin neden olduğu trafik yoğunluğunda çakarlı araçlar, diğer araç sürücülerinin kabusu haline gelmiş durumda. Birçok sürücü, çakarlı araçlar tarafından sıkıştırıldıklarını belirterek şikayetçi. Çakarları yakıp siren çalan araçlar bu güzergahta emniyet şeridini de ihlal ediyor. Emniyet şeridinde adeta çakarlı araç konvoyu oluşuyor. Bu yüzden çoğu zaman ambulanslar dahi emniyet şeridinde ilerleyemez hale geliyor. 

EKİPLER ÇAKAR DENETİMİ YAPTI

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bu bölgede zaman zaman çakar denetimi yapıyor. Ekipler, meslektaşlarını da durdurup göreve gidip gitmediğine bakıyor. Yapılan denetimlerde çakarı usulsüz taktıran sivil araçlara da rastlanıyor. 

SÜRÜCÜ İNKAR ETTİ; AMA POLİS BULDU

Kameraya yansıyan denetimde bir minibüsün sürücüsü, polisleri görünce çakarları kapattı. Bunu farkeden trafik ekipleri aracı durdurdu. Sürücü, aracında çakar sistemi olmadığını söyledi. Fakat polisler, minibüsün panjur kısmındaki çakar lambalarını tespit etti. Sürücüye usulsüz çakar lambası ve siren takmaktan ceza yazıldı. 

GEÇİŞ ÜSTÜNLÜKLERİNİ İPTAL EDİLMİŞTİ

İçişleri Bakanlığı, geçiş üstünlükleri nedeni ile zaman zaman trafikte taciz noktasında sorunlar yaşatabilen çakarlı araçlar için geçtiğimiz yıl ekim ayında önemli bir düzenleme getirmişti. Bakanlığın kararına göre polis araçları hariç, bütün çakarlı araçların geçiş üstünlükleri iptal edildi. Düzenlemeye göre hiçbir çakar lambalı araç, elinde görev kağıdı olmadan bu üstünlüğünü kullanamıyor. Konvoy haricinde hariç çakar yakmak da yasaklanmıştı.

DHA

Etiketler: istanbul, trafik
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