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23 HAZİRAN 2017 CUMA - YIL: 48

İstanbul trafiğinde son durum

23 Haziran 2017, Cuma 17:09
Bayram trafiği yoğunluğu İstanbul'dan Anadolu kentlerine doğru artmaya başladı. Şu an yoğunluk yüzde 49 seviyelerinde. Mesai bitimiyle birlikte yola çıkanların artması bekleniyor.

İstanbul'da bayram trafiği yoğunluğu başladı. Öğle saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu artmaya başladı. Özellikle İstanbul'un çıkış noktalarındaki gişelerde uzun araç kuyruğu oluştu. Çamlıca gişeler, Mahmutbey, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin yoğunluk haritasında göze çarpan noktalar.

Anadolu yakasında TEM ve D-100'deki trafik Kocaeli sınırına dayanmış durumda.  İBB'nin trafik yoğunluğu haritasında yoğunluk yüzde 48 olarak gösteriliyor. Akşam saatlerine doğru trafik yoğunluğunun daha da artması bekleniyor.

Son dakika... İşte İstanbul trafiğinde son durum

TEM'DE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

TEM Otoyolu Mahmutbey Mevkii'nde trafik durma noktasına gelirken, yoğunluk havadan görüntülendi. 

İstanbul'da tatilciler trafiği kilitledi. Özellikle köprülerde yoğunluk had safhaya oluşurken, aynı manzara TEM Otoyolu Mahmutbey Mevkii'nde görülüyor. Havadan çekilen görüntülerde araçları çok yavaş hareket ettiği görülüyor. Görüntülerde ayrıca trafiğin durma noktasına gelmesi de görülüyor.

AVRASYA TÜNELİ VE 3. KÖPRÜ ÜCRETLİ

Öte yandan bu geceden itibaren kamunun işlettiği  köprü ve otoyollar 4 gün ücretsiz olacak. Özel sektörün işlettiği  Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü'nden geçişlerden ise ücret alınmaya devam edilecek.

DHA

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