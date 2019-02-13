İstanbul trafik sıkışıklığında ikinci

Dünyada en çok trafik sıkışıklığı olan şehirler listesinde İstanbul, Kolombiya’nın başşehri Bogota’yı geride bırakarak da ikinci sıraya yükseldi.

Rusya ise 2017’de de olduğu gibi yine birinci sırada yer aldı. Ulaştırma analizleri konusunda uzman olan Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezi INRIX’in raporuna göre, geçen yıl İstanbul’da bir şoför yılda ortalama 6,5 gününü trafikte bekleyerek geçirdi.

Sputnik’te yer alan habere göre, 38 ülkede 220 şehirde yapılan araştırmaya göre İstanbul’da 2018’de trafik sıkışıklığı 2017’ye göre yüzde 6 arttı. Ankara’da bir şoför yılda yaklaşık 5 gününü trafikte bekleyerek geçirirken, İzmir’de bu oran 6 güne çıkıyor. Dünyada trafiğin en sıkışık olduğu şehir ise 2017’de de olduğu gibi yine Rusya’nın başşehri Moskova. Rapora göre şehir birinciliği korusa da trafik yoğunluğu 2017’ye göre yüzde 12 azaldı. Araştırma, şehirlerde günün değişik saatlerinde trafik sıkışıklığı sebebiyle kaybedilen zaman hesaplanarak yapılıyor.