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6 OCAK 2017 CUMA - YIL: 47

İstanbul’un 13 ilçesinde elektrik kesintisi

05 Ocak 2017, Perşembe 20:11
İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasında bazı ilçelerde cuma ve cumartesi günü elektrik kesintisi yaşanacak

Geçtiğimiz hafta yaşanan toplu elektrik kesintisi ve buna gelen eleştirilerin ardından İstanbul’daki elektrik dağıtım şirketleri ‘planlı kesintileri erteledik’ açıklamasında bulunmuşlardı. Son açıklamalarla ‘planlı elektrik kesintilerine’ yeniden başlanacağı duyuruldu. Son duyuruya göre; Avrupa Yakasında 8, Anadolu Yakasında ise 5 ilçede elektrik kesintisine gidilecek.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.’den (AYEDAŞ) yapılan açıklamada cuma ve cumartesi günü bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağı bildirildi. BEDAŞ’ın yaptığı duyuruya göre cuma günü Çatalca, Bayrampaşa, Sarıyer, Beylikdüzü ve Esenyurt olmak üzere 5 ilçede cumartesi günü ise Çatalca, Bayrampaşa, Bahçelievler, Esenyurt, Avcılar, Sarıyer, Beylikdüzü, Zeytinburnu olmak üzere 8 ilçede elektrik kesintisi yapılacak. AYEDAŞ’tan yapılan açıklamaya göre ise cumartesi günü Anadolu yakasında Kartal, Kadıköy, Pendik, Tuzla ve Üsküdar’da elektrik kesintisi yaşanacak.

Avrupa yakasında cuma günü elektrik kesintisi yaşanacak yerler şöyle:

-Örencik Mahallesi, Hisarbeyli Mahallesi, (Çatalca İlçesi) ve civarında 08.00-16.00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacak.(4456-23146)

– Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi, (Bayrampaşa ilçesi) ve civarında 09.00-12.00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacak.(4586-8401)

– Muratpaşa Mahallesi Büyük Coşkun Sokak., Rami Kışla Caddesi, (Bayrampaşa ilçesi) ve civarında 13.00-16.00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacak.(4585-8679)

– Rumelifeneri Mahallesi Çiftlik Caddesi Kardelen Sokak, (Sarıyer ilçesi) ve civarında 09.00-11.40 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacak.(4635-4483)

– Demirci MahallesiNida Park Evleri Km Demirciköy Caddesi (Sarıyer ilçesi) ve civarında 14.30-16.30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacak.(4639-4525)

– Adnan Kahveci Mahallesi Cebeci Caddesi, Kafkas Caddesi (Beylikdüzü ilçesi) ve civarında 08.00-20.00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacak. (4679-20565-20566)

– Kumköy Mahallesi Kilyos Caddesi (Sarıyer ilçesi) ve civarında 11.30-14.30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacak.(4637-4524)

– Akçaburgaz Mahalesi3027. Sokak., 3088. Sokak., 3032. Sokak., (Esenyurt ilçesi) ve civarında 08.00-16.00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacak. (4680-20255-22357)

Avrupa yakasında cumartesi günü yapılacak elektrik kesintisi şöyle:

-Kaleiçi Mahallesi Gökçeali Caddesi Vezir Ferhatpaşa Caddesi Han Sokak., (Çatalca ilçesi) ve civarında 08.00-16.00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacak. (4473-23070-23390)

– Altıntepsi Mahallesi Uygur Caddesi (Bayrampaşa ilçesi) ve civarında 09.00-16.00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacak. (4588-8661)

– Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi Karakaş Sokak Rami Kışla Caddesi Caner Sokak (Bayrampaşa ilçesi) ve civarında 13.00-16.00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacak.(4587-8281)

– Yenibosna Merkez Mahallesi, Değirmenbahçe Caddesi Remzi Özkaya Sokak, Oruç Reis Sokak, Prof. Dr. M. Nevzat Pisak Caddesi Arif Ağa Sokak, Çınar Caddesi Kavak Sokak, Ihlamur 3 Sokak, Bloklar Sokak, Boyner Sokak, Gündüz Sokak, Okul 2 Sokak, Barış Sokak, Öksüz Sokak, Siteler Caddesi Çavuş Sokak, Kahraman Sokak, Köyaltı Sokak, Karakol Sokak, Sanayi Cadesi Erdal Sokak, Erciyes 1 Sokak, Ata 1 Sokak, Yıldırım Beyazıt Caddesi, Atatürk Caddesi, Elif Sokak, Paktaş Sokak, Nigar Sokak, Kaya 1 Sokak, Kayalık Sokak, Huzur Sokak, Çobançeşme Mahallesi, Elmalı Sokak, Serik Sokak, Manavgat Sokak, Mithatpaşa Caddesi, Tepecik Sokak, Yaprak 1 Sokak, Kımız Sokak, Dumlupınar Caddesi, Okul Sokak, Genç Osman 1 Sokak, Altay Sokak, Selvi Sokak, Aşiyan 1 Sokak, (Bahçelievler ilçesi) ve civarında Kartaltepe Mahallesi, Çobançeşme Fidanlık Sokak, (Küçükçekmece ilçesi) ve civarında 08.00-19.30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacak.(4682-31028 )

– Yunus Emre Mahallesi, 393. Sokak, 392. Sokak, 381. Sokak, 395. Sokak, 440. Sokak, 448. Sokak, Mandıra Caddesi, (Esenyurt ilçesi) ve civarında Yeşilkent Mahallesi, G-19 Sokak, G-20 Sokak, G-21 Sokak, G-22 Sokak, G-23 Sokak, (Avcılar ilçesi) ve civarında 08.00-20.00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacak. (4685-20572-20573-22845)

– Zekeriyaköy Mahallesi Kilyos Caddesi (Sarıyer ilçesi) ve civarında 09.00-16.00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacak.(4693-4649)

– Beylikdüzüosb Mahallesi 2 Cadde, 4. Cadde, Ali Cebi Caddesi (Beylikdüzü ilçesi) ve civarında 13.00-19.00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacak. (4672-21691-21689)

– İstinye Mahallesi, Yeniköy Mahallesi, Tarabya Mahallesi, Kireçburnu Mahallesi, Ferahevler Mahallesi, (Sarıyer ilçesi) ve civarında 00.01-09.00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacak. (4675-4001)

– Adnan Kahveci Mahallesi Kafkas Caddesi, Paşabahçe Caddesi., (Beylikdüzü ilçesi) ve civarında 09.00-14.00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacak. (4678-20283)

– Kazlıçeşme Mahallesi Kennedy Caddesi (Zeytinburnu ilçesi) ve civarında 11.00-15.00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacak. (4681-1234)

Cumartesi günü Anadolu yakasında yapılacak elektrik kesintisi şöyle:

– Kadıköy Merkez-Merdivenköy-Günaydın Mah., Şair Arşi Mah., İpekyolu Mah., Ressam Salih Ermez Mah., Merdivenköy Mah., İncirli Mah., Ortabahar Mah., Uyanış Öğretmen Harun Reşit Mah.

– Kartal’da Merkez- Yakacık Yeni- Alı Mah., Sümbül, Alaska, Gül Tuğraberk, Fethiye, Mimoza, Demirbahçe, Açelya, Köprü Çıkmazı, Merhabe, Orhangazi, Nevbahar, Defne, gülizar, Fulya, Lale, Seheryeli ve Çamlı Ergüvan Mahallerinde; Kartal Merkez Yalı’da ise, Fethiye, Cumhuriyet, Orhantepe, Menekşe ve Sümbül Mahallerinde

– Pendik’te Merkez – Merkez – Esenyalı – Alemdağ, Alim, Soybaşı, Memnun, Necmettin Erbakan, Edebali, İmamı Azam, Stıranca, İstiklal, Karacadağ, Vurgun, Letafet, Merkez Esenyalı-Songül, Yıldırım, Merkez-Fatih-Sinem, Muallim, Yengeç, Balıkçı, Eşrefoğlu, Necmettin Erbakan, Çoruh, Gelin Dağı, İmamı Azam, Vaniköy, Kök, Köle, Gölgeli, Lüfer, Sevgili, Palamut, Sarıçam, Serçeşme, Boncuk, Merkez-Orhangazi Arkadaş-Necmettin Erbakan, Devran, Orhangazi-İstiklal, Merkez-Merkez-Ahmet Yesevi-Ziyansız, Gökneli, Göyçek, Güneysu, Çalıgülü, Çarşı, Gürsel, Sayman, Hazal, Özgecan, Yesevi, Temkin, Müstakil, Kerem, Aşık Mahsuni, Beğen, Meryem, Çobanoğlu, Fasıl, Aslı, Paye, Adım, Erdek, Çalış, Cümbüş, Öğretmen, Öğün, Suyakan, Rüzgar, Deruni, Taptuk, Tasarruf,Tunceli, Tuncer, Mehmet Akif Ersoy Mahallerinde

– Tuzla’da Merkez-Merkez-İstasyon-Alagül, Hasat, Bostan, Efsane, Ayhan, Toros, Ziyansız, İstasyon-İstasyon, Cami, Merkez-Merkez-Cami-Toros, Abide, Arıkuşu Mahallerinde

– Üsküdar’da Erkez-Merkez-Kandilli-Kandilli, Merkez-Merkez-Barbaros-Nuhkuyusu Mahallerinde

AA

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