İstanbul'un 2 yıllık 'suç istatistiği' çıkarıldı

İstanbul'da, polis ve jandarmanın sorumluluk bölgesinde asayiş, terör, mali, organize, kaçakçılık, narkotik, toplumsal ve bilişim alanlarında 2016'da 383 bin 750, 2017'de ise 445 bin 408 olmak üzere 829 bin 158 olay gerçekleşti.

Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'da, polis ile jandarma ekipleri, halkın huzur ve güveninin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın istatistik verilerinden derlediği bilgilere göre, 2016 yılında asayiş, terör, mali, organize, kaçakçılık, narkotik, toplumsal ve bilişim alanlarında 383 bin 750 olay meydana geldi.

Önceki yıl meydana gelen bu olaylardan 341 bin 714'ü asayiş, 20 bin 101'i narkotik, 3 bin 46'sı toplumsal, 690'ı terör, 533'ü kaçakçılık, 279'u mali, 197'si organize, 17 bin 190'ı ise bilişim ve diğer suçlardan oluştu.

Polis ve jandarmanın sorumluluk bölgelerinde 2017 yılında ise asayiş, terör, mali, organize, kaçakçılık, narkotik, toplumsal ve bilişim alanlarında 445 bin 408 olay gerçekleşti.

Geçen yıl meydana gelen olaylardan 389 bin 959'u asayiş, 32 bin 704'ü narkotik, 3 bin 489'u toplumsal, bin 122'si kaçakçılık, 674'ü mali, 289'u terör, 247'si organize, 16 bin 924'ü ise bilişim ve diğer suçlarından oluştu.

Bu verilere göre, 2017'de önceki yıla oranla terör olaylarında yüzde 58, bilişim ve diğer suçlarda yüzde 2'lik azalma oldu.