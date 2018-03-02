İstanbul'un 39 ilçesinde polis denetimi

Taksim Meydanı, Florya ve Kurtköy Havalimanları, alışveriş merkezleri gibi pek çok yerde şüpheli kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri ile şüphelenilen araçlarda arama yapılmasının 19.00'a kadar süreceği öğrenildi.

Türkiye genelinde 10'uncusu gerçekleştirilen 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması kapsamında, İstanbul'un 39 ilçesinde polis ekiplerince denetimler yapılıyor. Kent genelindeki uygulamaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinasyonu ile Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Foto Film, Deniz Limanı ile Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri katılıyor. Taksim Meydanı, Florya ve Kurtköy Havalimanları, alışveriş merkezleri gibi şehrin pek çok yerinde şüpheli kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri ile şüphelenilen araçlarda arama yapılıyor. Uygulama 'genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi amacıyla' gerçeklendirildi. Trafik kontrolleri de yapılırken polis helikopteri havadan çalışmalara destek veriyor. Türkiye genelinde 50 bin polisin katıldığı uygulamanın 19.00'a kadar süreceği öğrenildi.

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