İstanbul'un 5 ilçesinde 24 saat su kesintisi yaşanacak

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre pazartesi günü İstanbul'da 5 ilçede 24 saat su kesintisi yaşanacak.
İSKİ'den yapılan açıklamada, içme suyu isale hatlarında bakım - onarım - yenileme çalışmaları yapılacağı belirtildi. Çalışma nedeniyle pazartesi günü saat 10.00'dan, salı günü saat 10.00'a kadar 5 ilçede bazı mahallelere su verilemeyeceği kaydedildi.
Su kesintisi yaşanacak yerler şu şekilde:
Başakşehir: Bahçeşehir 1. ve 2. Kısım.
Arnavutköy: Hadımköy, Yeşilbayır, Ömerli, Bahşayış, Deliklikaya, Yassıören, Hastane, Dursunbey ve Nakkaş Mahalleleri.
Esenyurt: Esenkent, Sanayi, Koza ve Aşık Veysel Mahalleleri.
Avcılar: Tahtakale Mahallesi.
Büyükçekmece: Karaağaç Mahallesi.