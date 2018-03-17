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17 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

İstanbul'un 5 ilçesinde 24 saat su kesintisi yaşanacak

17 Mart 2018, Cumartesi 14:54
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre pazartesi günü İstanbul'da 5 ilçede 24 saat su kesintisi yaşanacak.

İSKİ'den yapılan açıklamada, içme suyu isale hatlarında bakım - onarım - yenileme çalışmaları yapılacağı belirtildi. Çalışma nedeniyle pazartesi günü saat 10.00'dan, salı günü saat 10.00'a kadar 5 ilçede bazı mahallelere su verilemeyeceği kaydedildi.

Su kesintisi yaşanacak yerler şu şekilde:

Başakşehir:  Bahçeşehir 1. ve 2. Kısım.  

Arnavutköy: Hadımköy, Yeşilbayır, Ömerli, Bahşayış, Deliklikaya, Yassıören, Hastane, Dursunbey ve Nakkaş  Mahalleleri.

Esenyurt:  Esenkent, Sanayi, Koza ve Aşık Veysel Mahalleleri.

Avcılar: Tahtakale Mahallesi.

Büyükçekmece: Karaağaç Mahallesi.

Etiketler: iski
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