İstanbul'un 5 ilçesinde 24 saat su kesintisi yaşanacak

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre pazartesi günü İstanbul'da 5 ilçede 24 saat su kesintisi yaşanacak.

İSKİ'den yapılan açıklamada, içme suyu isale hatlarında bakım - onarım - yenileme çalışmaları yapılacağı belirtildi. Çalışma nedeniyle pazartesi günü saat 10.00'dan, salı günü saat 10.00'a kadar 5 ilçede bazı mahallelere su verilemeyeceği kaydedildi. Su kesintisi yaşanacak yerler şu şekilde: Başakşehir: Bahçeşehir 1. ve 2. Kısım. Arnavutköy: Hadımköy, Yeşilbayır, Ömerli, Bahşayış, Deliklikaya, Yassıören, Hastane, Dursunbey ve Nakkaş Mahalleleri. Esenyurt: Esenkent, Sanayi, Koza ve Aşık Veysel Mahalleleri. Avcılar: Tahtakale Mahallesi. Büyükçekmece: Karaağaç Mahallesi.

Okunma Sayısı: 83

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.