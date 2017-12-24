İstanbul'un büyük bölümü susuz kaldı

Dün başlayan ve bugün de devam eden İstanbul'un bazı bölgelerinde yaşanan su kesintileri yüzünden vatandaş mağdur oldu. Dün öğlen saatlerinde başlayan su kesintisi özellikle Şişli, Beyoğlu, Arnavutköy, Kağıthane, Beşiktaş ilçelerini etkiliyor. Bazı bölgelerde ise sular gelmeye başladı.

İstanbullular dün kesilen suların şokunu yaşıyor. Yaklaşık 20 saattir sular gelmeyince vatandaş İSKİ'yi soru yağmuruna tuttu. İSKİ’den ise herhangi bir açıklama yapılmadı. Öğleden sonra bazı bölgelerde sular gelmeye başladı. İSKİ’nin web sitesinde, 23 Aralık 22:00’da suların geleceği belirtilirken, sonra 24 Aralık 04:00’te giderileceği şeklinde güncellendi, daha sonra ise 24 Aralık 06:00’da giderileceği şeklinde güncellendi, en son saat öğlen saat 12’de suların geleceğine dair bir duyuru yayınlayan İSKİ daha sonra bu duyuruları sitesinden kaldırdı.

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