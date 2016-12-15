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İstanbul'un CHP'li 4 ilçesi için önemli karar

15 Aralık 2016, Perşembe 21:33
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Meclisi İstanbul'un CHP'li belediyeleri Maltepe, Beşiktaş, Ataşehir ve Büyükçekmece'nin bazı mahallelerinde kentsel dönüşümün önünü açan imar planları onayladı.

Kentsel dönüşümün başlayacağı mahallelerden bir tanesi de tapu sorunlarının yıllardır çözülemediği Maltepe'nin Gülsuyu-Gülensu mahalleleri oldu.

GÜLSUYU-GÜLENSU'NDA KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR 

'Gülsuyu-Gülensu 1/5 bin ölçekli Yerinde Dönüşüm Nazım İmar Planı' İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi. Uzun zamandır üzerinde çalışılan üst ölçekli planın ardından, ilçe belediyesi tarafından daha detaylı olan 1/bin ölçekli plan hazırlanacak ve mahallede kentsel dönüşüm başlayacak.

“40 YILLIK ÇÖZÜMSÜZLÜĞÜ ÇÖZÜME KAVUŞTURDUK" 

İBB Meclisi'nde alınan kararın ardından yazılı açıklama yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Plan herkese hayırlı olsun. İnşallah Türkiye'de bir ilke imza atarak oluşturduğumuz planlarımıza göre, halkımızı yeni sıcak yuvalarına kavuşturacağız" dedi. Halka verdiği sözü tuttuğu için mutlu olduğunu ifade eden Başkan Ali Kılıç, “Maltepelilere, 'Sizin imzanız olmayan hiçbir projenin altında benim de imzam olmayacak' demiştim. Dediğimi de yaptım. Halk toplantılarıyla oluşturduğumuz planı Büyükşehir meclisimizden nihayet geçirdik. Kimsenin yerinden edilmeyerek, emeğin ranta kurban edilmediği ve ilk kez uygulanan yerinde dönüşüm modelimiz onay aldı. 40 yıllık çözümsüzlüğü, güven ve sevgiyle çözüme kavuşturduk. Hepimize hayırlı olsun. Bu planla Türkiye ilk yerinde dönüşüm modeline de kavuştu" dedi.

PLANDAN NOTLAR

*Gülsuyu ve Gülensu'nun toplam büyüklüğü 1.5 milyon metrekare (yaklaşık 146 hektar). 

*Mahallelerde daha önce 1986 ve 2004 yıllarında iki plan gerçekleştirildi ancak çeşitli nedenlerle uygulamaya konulamadı.

*Yapılan toplantılardaki bütün dilek, öneri, şikayet ve talepler, Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilecek planın notları içinde yer alacak.

*Belediyenin mahallelerde yüzde 30'a yakın bir arazisi bulunuyor ve planda buralar tapu sorunu yaşayanlar için tahsis edilecek. 

*Kötü olan yapı stoku yenilenebilecek

*Planın amacı olan “yerinde dönüşüm" sağlanabilecek.

BEŞİKTAŞ, ATAŞEHİR VE BÜYÜKÇEKMECE İÇİN DE KARAR ALINDI 

İBB Meclisi'nin Aralık ayı toplantılarında Ataşehir'de bulunan Yeni Sahra ve İçerenköy, Küçükbakkalköy mahallelerinde de kentsel dönüşüm başlatacak imar planı değişikliklileri yapıldı. Yine aynı toplantıda Beşiktaş'ın Dikilitaş-Balmumcu ve Boğaz geri görünüm ve etkilenme bölgelerinde kalan bölgeler için 1/bin ölçekli imar planı değişikliği, oybirliği ile kabul edildi.

Öte yandan, Büyükçekmece ilçesi, Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü Koruma Alanı kara alanına ilişkin, 1/5 bin ölçekli imar planı hazırlandı.

DHA

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