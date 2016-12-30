İstanbul'un genelinde elektrik kesintileri sürüyor

İstanbul'un birçok ilçesinde bugün de elektrikler kesildi. Bazı bölgelerde 7-8 saat süren elektrik kesintileri oldu.

Bakırköy ilçesinde de uzun süre elektrik kesintisi yaşandı. Bakırköy'ün en işlek caddesi İstanbul Caddesi karanlıkta kaldı. Esnaf lüküs ve mum ışığında işini yapmayı sürdürdü. Bir kuaför cep telefonu ışığıyla saç kesmeye devam etti. Lokantalar da mum ışığında yemek servisi yaptı. Birçok yerde mum satışları tükendi. DHA

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