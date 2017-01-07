İstanbul Valisi Şahin'e ''kar tatili'' sorusu yağdı

İstanbul Valisi Vasip Şahin, sürücülere uyarıda bulundu.

Twitter hesabından açıklama yapan Şahin, "An itibariyle İstanbul'da köprüler, ana arterler, otoyollar, metrolar trafiğe açık. Sürücülerin kural ve ikazlara uymalarını rica ediyorum" dedi. Bu arada Vali Şahin'e sosyal medya üzerinden 'kar tatili' sorusu yağdı. Ancak Pazartesi günü İstanbul'da okulların açık olup olmayacağına dair bir açıklamada bulunmadı Veli ve öğrencilerin, 'pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı' yönünde çok sayıda tweetine Vali Vasip Şahin cevap vermedi. 9 Ocak Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmemesine güncel meteorolojik raporların ışığında karar verilmesi bekleniyor. DHA

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