İstanbul ve çevresinde sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nin batısı ile İstanbul çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nin batısı ile İstanbul çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede sabah Kocaeli, öğle saatlerinden sonra bölgenin batısı ile İstanbul çevrelerinde, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olması öngörülüyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege'de fırtına Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Bölgede 4 gündür etkili olan fırtına nedeniyle saat 07.00'de Gökçeada'dan Kabatepe'ye, 09.00'da da Kabatepe'den Gökçeada'ya gerçekleştirilmesi planlanan arabalı vapur seferi iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri, seferlerin fırtınanın normale dönmesinin ardından yeniden yapılacağını, diğer hatlarda herhangi bir aksama bulunmadığını açıkladı. AA

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