İstanbul Yeni Havalimanı'na yolcuları taşıyacak firmalar belli oldu

Havaş Genel Müdürü Koçak, "Havaş olarak yer hizmetleri operasyonumuzla bulunacağımız İstanbul Yeni Havalimanı'na, ortaklarımızla birlikte yolcu taşımacılığı faaliyetimizi de taşımaktan memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Havaş'tan yapılan açıklamada, Havaş-Altur - Free Turizm konsorsiyumunun şehir merkeziyle İstanbul Yeni Havalimanı arasında verilecek ulaşım hizmeti için İETT tarafından bugün düzenlenen ihalede en iyi teklifi verdiği ifade edildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Havaş Genel Müdürü Kürşad Koçak, şunları kaydetti: "Havaş olarak yer hizmetleri operasyonumuzla bulunacağımız İstanbul Yeni Havalimanı'na, ortaklarımızla birlikte yolcu taşımacılığı faaliyetimizi de taşımaktan memnuniyet duyuyoruz.Türkiye'nin batısından doğusuna 21 havalimanında ve 38 güzergahta havalimanlarıyla şehir merkezi arasında karşılıklı seferlerimiz bulunuyor. Yolcularımıza seyahatlerini tamamlayan konforlu, kaliteli ve güvenli bir ulaşım hizmeti sunmaya odaklanarak yolcu memnuniyetini önceliğimiz olarak görüyoruz. Bu alanda 35 yılı aşkın süredir edindiğimiz deneyim ve bilgi birikimimizi konsorsiyum ortaklarımızla birlikte İstanbul Yeni Havalimanındaki faaliyetlerimize aktararak, son trend teknoloji ve donanımlara sahip 150 aracımızla 18 hatta yolcularımıza hizmet vereceğiz." Gerekli onayların alınmasının ardından, havalimanının açılmasıyla birlikte hizmete başlayacak olan konsorsiyumda Havaş'ın yüzde 30 payı bulunuyor. İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen ihalede İstanbul Yeni Havalimanı ve Beylikdüzü Tüyap, Otogar, Bakırköy, Yenikapı-Sirkeci, Beşiktaş, Alibeyköy, Kadıköy, Pendik, Hacıosman, Tepeüstü, Arnavutköy, Kemerburgaz, Sarıyer, Başakşehir, Bahçeşehir, Mahmutbey, Halkalı, Mecidiyeköy arasında hatları ihaleye çıkarıldı. AA

Okunma Sayısı: 620

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.