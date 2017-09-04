"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 EYLÜL 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

İstanbullu balıkçılar ''Vira Bismillah" diyerek Karadeniz'e açıldı

04 Eylül 2017, Pazartesi 00:21
İstanbul’da balıkçılar, balık avı yasağının sona erdiği 1 Eylül'ün Kurban Bayramı'na denk gelmesi ve sert lodos olması dolayısıyla av mevsimine gecikmeli başladı.

Balıkçılar, Beykoz’da bulunan Poyrazköy Su Ürünleri Kooperatifi’nde son hazırlıklarını yaptıktan sonra, "vira bismillah" diyerek Karadeniz'e açıldı.

Poyrazköy Su ürünleri Kooperatifi Başkanı Burhan Toker, yaptığı açıklamada, "Şu anda havaların sıcak gitmesinden dolayı, avcılığın ne derece olacağıyla ilgili yorum yapamıyoruz." dedi.

Balıkçıların bir kısmının denize açıldığını fakat palamutta istenilen verimin alınamadığını belirten Toker, "Diğer balıklarda oluyor, piyasalar düşük. Kurban bayramında et bol ve 4 gün bütün balıkhaneler de kapalı olduğu için tutulan balıklar çok düşük fiyatla satılıyor. Bu masrafın altından bu fiyatlarla kalkamıyoruz." diye konuştu. 

Eylül ayının 15'inden sonra istavrit ve hamsi, Ekim ayında da çinekop ve lüfer beklediklerine işaret eden Toker, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Palamut beklendiği gibi olmayabilir. O da bir hafta sonra netlik kazanacaktır. Sektörümüzün sıkıntılar çok üstelik bizi sahiplenen de yok. Ne kadar kültür balıkçılığı varsa onlara teşvik var ama gırgır balıkçılığına böyle bir teşvik yok. Biz kendi gayretlerimizle, Türkiye'de insanlara balık tutmaya gayret ediyoruz. Gerekli olduklarında da ihraç edebiliyoruz."

'Vira bismillah' diyerek denize açılan balıkçılar, daha çok Karadeniz'i tercih ederken, bahar aylarında Marmara Denizi'nde avlanıyor.

AA

Etiketler: istanbul, balıkçı
Okunma Sayısı: 92
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    188. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Harvey Kasırgası’nın ardından Müslümanlar iş başında

    ABD'den Kuzey Kore'ye çok sert uyarı!

    Erken seçimin adını anmayalım

    Öğretmenliğin hakkı verilmiyor

    Sosyal medya şiddeti normalleştiriyor!

    Elinden birşey gelip de yapmayan herkesten dâvâcıyım

    İsrail'den bütün tepkilere rağmen 'hukuksuzluk' ve 'işgal'e devam kararı!

    Türkiye en güçlü şekilde kınadı

    9. günün ağır bilançosu

    Dönüş yoğunluğu artarak devam ediyor

    Acı haber Hakkari'den geldi!

    "Sabah erken yola çıkmayın"

    İngiltere'den ''Arakan'' çağrısı

    Etkisiz hale getirildi

    Teselli fotoğrafı

    Demba Ba'dan ''Arakan'' açıklaması

    Hiç harcama yapmadan 12,5 yıl çalış, 100 metrekarelik evi al...

    Arakanlı Müslümanlara Hindistan'da da saldırı!

    'Bedeli çok ağır olur'

    Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslümanların sayısı 73 bine yükseldi

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Elinden birşey gelip de yapmayan herkesten dâvâcıyım
    Süleyman KÖSMENE

    Duâ
    Genel

    Erken seçimin adını anmayalım
    Genel

    Öğretmenliğin hakkı verilmiyor
    Yeni Asya'dan Size

    Barla toplantısı
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Adalet kavramı yalnız Müslümanlara has değildir
    Faruk ÇAKIR

    Bayramı uğurlarken
    İbrahim ERSOYLU

    Yeni Asya ve iman hizmeti
    Genel

    ABD'den Kuzey Kore'ye çok sert uyarı!
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân beşeriyete tam bir bayram getirecek inşaallah

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.