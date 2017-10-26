İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapatılacak

Süper Lig'de, Kasımpaşa ile Göztepe arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 27 Ekim'de saat 20.00'da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak Kasımpaşa - Göztepe, İlhan Cavcav sezonu Süper Lig futbol müsabakası dolayısıyla alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.
Açıklamada, yarın saat 16.00'dan itibaren müsabaka bitime kadar Neva Sokak girişi, Refik Saydam Caddesi stad üstü yan yola giriş, Refik Saydam Caddesi ile Tepebaşı Caddesi kesişiminin trafiğe kapatılacağı kaydedildi.