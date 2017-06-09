İstanbullulara müjde: O çile bitti

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bu gece itibariyle serbest geçiş uygulaması başladı.

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan "15 Temmuz Şehitler köprüsü serbest geçişler bu gece itibarıyla başladı" diyerek uygulamanın başladığını bakanlık Twitter adresinden duyurdu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde de otoyol ve köprü geçişlerinde kolaylık sağlayacak Serbest Geçiş Sistemi bugün itibariyle başladı. Araçların gişe alanında şerit seçimine gerek kalmaksızın ortak geçiş yapabileceği konstrüksiyonlar tesis edilerek, OGS ve HGS algılayıcılar bu konstrüksiyonlara yerleştirildi. HGS etiketi ile OGS cihazını aynı anda okuyabilecek sistemde, geçiş ücreti sürücünün hesabından otomatik düşecek. DHA

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