"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 ARALIK 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

İstanbulsporlu genç yetenek Fransız kulübünün takibinde

30 Aralık 2017, Cumartesi 13:55
İstanbulspor Teknik Direktörü Koşukavak, Ümit Milli Takımı'nın da formasını giyen 20 yaşındaki savunma oyuncusu Mehmet Zeki Çelik'in Fransa 1. Ligi takımlarından Lille tarafından izlendiğini söyledi.

İstanbulspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, yaptığı açıklamada Lille'in yanı sıra Fransa'nın Marsilya ve Portekiz'in Benfica kulüplerinin de takibe aldığı ileri sürülen Mehmet Zeki'nin çok olgun bir futbolcu olduğunu söyledi.

Türkiye Kupası'nda yaptıkları Kardemir Karabükspor maçına Lille Kulübünden görevlinin geldiğini anlatan Koşukavak, "Yaklaşık 2 hafta önce İstanbulspor'a Lille'den bir faks geldi. Bizi mi yoksa Karabükspor'u mu izleyecekler diye merak ettim. Oyuncu izleme ekibinden biri geldi. Maçtan sonra yaklaşık yarım saat sohbet ettim. Bana Mehmet Zeki'yi sordu. Diğer takımlarla (Marsilya ve Benfica) ilgili resmi bir şey yok ama duyumlar geliyor. Lille Kulübünün yetkilisi, daha sonra ligdeki Adanaspor maçına da geldi. Kendine göre notlar aldı. İlerleyen zamanda göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Yalçın Koşukavak, Mehmet Zeki'nin eski takımı Bursaspor'a da dönme ihtimalinin bulunduğunu aktararak, "Bursaspor'da da Mehmet Zeki'yi tekrar alma gibi bir düşünce varmış. Zeki ve ülke futbolu için hayırlı olsun. Avrupa'daki kulüpler işini çok doğru yapıyor. Acaba Fransa 2. Ligi'nde 1997 doğumlu bir Fransız oyuncuyu bizim kaç kulübümüz tanıyor ve takip ediyor. Adamlar organizeler." şeklinde görüş belirtti.

AA

Etiketler: istanbulspor
Okunma Sayısı: 126
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    305. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Katar'da darbe girişimi' iddiaları ile ilgili açıklama

    ''Hatta içimizden bazıları da bu kampanyaya katıldı''

    TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı

    Dünyanın en uzun 3'üncü duvarının yarısı tamamlandı

    'Mahkeme kararı aranmaksızın' ad ve soyadlarda ''düzeltme'' başladı

    'Büyüme yüzde 11 ise, bu rakam ne ?'

    Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında deprem

    Kof hamaset yapanlar nerede?

    Reina saldırısının failleri hakim karşısında

    İsrail askerleri tarafından yaralanan bir Filistinli daha şehit oldu

    "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"

    Aranan 1187 kişi yakalandı

    Adalet beklerken zam geldi

    AİHM durumun farkında değil

    Suriye’deki savaşta 2017 bilançosu

    Hollanda'daki gündem olan 'gerilim' ile ilgili yeni gelişme

    Liselere geçiş sınavının tarihi açıklandı

    "Bu, tahliyeyi önleme operasyonudur"

    SSM'den S-400 ile ilgili açıklama: Haber ve yorumlar gerçeği yansıtmıyor

    Mesai bittiği için cezaevinden çıkamadılar

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ergenekon hâkiminin tarihî uyarıları
    Genel

    AİHM durumun farkında değil
    Süleyman KÖSMENE

    Maksadını aşan bir makale
    Genel

    Adalet beklerken zam geldi
    Mehmet ÇETİN

    Her sabah bir melaike çağırıyor: “Yine bir muhasebe vakti geldi!"
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Fitneyi ateşleyip daha da yaygınlaştırır
    Genel

    "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"
    Genel

    Aranan 1187 kişi yakalandı
    Ali FERŞADOĞLU

    İktisatsız ve adaletsiz davrandığımızdan musîbetleri çekmiyor muyuz?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.