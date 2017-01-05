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6 OCAK 2017 CUMA - YIL: 47

İşte İzmir’de saldırıyı engellerken şehit olan polis

05 Ocak 2017, Perşembe 18:21
İzmir Adliyesi C Kapısı yakınlarındaki hâkim ve savcı otoparkında bomba yüklü bir araç infilak ettirildi. Polis memuru Fethi Sekin’in dikkatiyle teröristler asıl amaçlarına ulaşamadı.

Ne yaşandı?

2 kişinin şehit olduğu terör saldırısında şehit polis memuru Sekin, adliye binasına şüphelendiği aracı içeri almadı. 

Sekin’in aracı durdu sırada teröristlerle çatışma çıktı ve patlama yaşandı. Teröristler, adliye binasına giremedi.

Vali kahramanlığı anlattı

İzmir Valisi Erol Ayyıldız da, şehit polis memurunun kahramanlığını şöyle anlattı:

“Teröristlerin üzerinde iki adet kalaşnikof, 8 el bombası ve RPG7 roketatar ele geçirildi. Alınan tedbirlerin ve cefakar ve vefakar, şehit olmayı göze alarak durumu atlatan emniyet görevlilerimizden Allah'tan razı olsun. Şehit polisimizin dikkati sayesinde asıl saldırı önlendi.”

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  • bolkar42

    06.01.2017 08:52:35

    mekanın cennet olsun inş şehidim.

  • Ali Tam

    06.01.2017 05:47:22

    Medyadan sehit askerlerimizin ve polislerimizin mühümmat/mermileri tükendigini ve kendilerine karsi mühimmat sorunu olmayan TERÖRISTLERE karsi verdikleri mücalede sehit düstügünü maalesef cokca okuduk. Bu icleracisi durum bana Burdur 'da kendi dövizli askerligimi hatirlatti. Bir mermi atma hakki tanidilar ve ondan sonra mermi atmak isteyenlere fahis fiyat ödeyerek atabilecegini söylediler. Bu su demek: Bir askerin egitim icin kac mermiye hakki varsa bunun bir kismi paraya dönüstürülüyor ve kimin cebine gittigi mechul! Elhasil Türkiye askerine ve polisine terör örgütlerinin teröristlerine sagladigindan fazla mermi mühimmat saglamali

  • Hayati Binler

    05.01.2017 21:19:23

    Allah kendisinden razı olsun, cenneti ve cemaliyle müşerref eylesin. Amin.

  • Toygar

    05.01.2017 18:49:52

    Mekanın cennet, komşun Resulullah olsun. Amin.

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