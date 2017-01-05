İşte İzmir’de saldırıyı engellerken şehit olan polis

İzmir Adliyesi C Kapısı yakınlarındaki hâkim ve savcı otoparkında bomba yüklü bir araç infilak ettirildi. Polis memuru Fethi Sekin’in dikkatiyle teröristler asıl amaçlarına ulaşamadı.

Ne yaşandı? 2 kişinin şehit olduğu terör saldırısında şehit polis memuru Sekin, adliye binasına şüphelendiği aracı içeri almadı. Sekin’in aracı durdu sırada teröristlerle çatışma çıktı ve patlama yaşandı. Teröristler, adliye binasına giremedi. Vali kahramanlığı anlattı İzmir Valisi Erol Ayyıldız da, şehit polis memurunun kahramanlığını şöyle anlattı: “Teröristlerin üzerinde iki adet kalaşnikof, 8 el bombası ve RPG7 roketatar ele geçirildi. Alınan tedbirlerin ve cefakar ve vefakar, şehit olmayı göze alarak durumu atlatan emniyet görevlilerimizden Allah'tan razı olsun. Şehit polisimizin dikkati sayesinde asıl saldırı önlendi.”

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