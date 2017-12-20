İtfaiye binasında yangın: Bu kez onlar yardım istedi

İstanbul, Beykoz'daki Çavuşbaşı İtfaiye grup amirliği binasında yangın çıktı. Yangına merkezin itfaiye ekipleri müdahale etti. Takviye olarak Beykoz ve Ümraniye’den ekipler istendi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, saat 19.00 sıralarında Çavuşbaşı İtfaiye İstasyonu’nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İstasyonda bekleyen itfaiye ekipleri dumanları görünce alarma geçti. Dumanların yükselmesi üzerine istasyona tedbir amaçlı Kavacık ve Ümraniye’den itfaiye ekipleri sevk edildi. İstasyonda bulunan itfaiyeciler ve sevk edilen ekipler, çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yapılan çalışmalar sırasında istasyonda elektriklerin yanmadığı görüldü. Soğutma çalışmalarının yapıldığı istasyonda inceleme yapan ekipler, yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı. DHA

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