İYİ Parti milletvekili adayı İbrahim Özyer Samsun'da ebediyete uğurlandı

İYİ Parti Samsun milletvekili adayı İbrahim Özyer'in cenazesi, Samsun'da toprağa verildi. Cenazeye İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Özyer'in cenazesi, Kıranköy Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında defnedildi. Cenazeye Samsun Valisi Osman Kaymak, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, CHP Samsun milletvekilleri Kemal Zeybek ve Hayati Tekin, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, MHP İl Başkanı Taner Tekin, AKP, CHP, MHP ve Saadet Partisi milletvekili adayları ile vatandaşlar katıldı. İL BAŞKANINA HASTANEDE ZİYARET Samsun Büyük Cami'de düzenlenen cenaze töreninin ardından İYİ Parti Samsun 2’nci sıra milletvekili adayı İbrahim Özyer’in cenazesi Kıranköy Mezarlığı'na götürüldü. İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, defin işlemi sırasında da burada bekleyip dua etti. Mezarlıktaki törenin ardından Akşener, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören İl Başkanı Ömer Süslü’yü de yoğun bakım servisinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından Akşener, hastaneden ayrıldı. NTV

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