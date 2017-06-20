"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 HAZİRAN 2017 SALI - YIL: 48

İyilik seferindeler: "Her çocuk bayramlık ister"

20 Haziran 2017, Salı 12:56
Nevşehir'de, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık kıyafet temin etmek için "Her çocuk bayramlık ister" sloganıyla sosyal medya üzerinden kampanya başlatan gençler, dükkan dükkan dolaşıp yardım topluyor.

Nevşehir'de bir grup genç, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık kıyafet alabilmek için sosyal medya üzerinden kampanya başlattı.

Nevşehir Anadolu İmam Hatip Lisesinden yeni mezun olan öğrenciler, yaklaşan Ramazan Bayramında muhtaç ailelerin çocuklarının bayramlık sevinci yaşayabilmeleri için bir araya geldi.

"Her çocuk bayramlık ister" sloganıyla sosyal medya üzerinden kampanya başlatan gençler, kentteki esnafı tek tek ziyaret edip kampanyalarını anlattı. Esnaftan temin edilen yeni kıyafetleri ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ulaştıran yardımsever gençler, şu ana kadar hayırseverlerin desteğiyle 45 çocuğa bayramlık sevinci yaşattı.

Projenin mimarlarından Ömer Osman Çiftçi (18), yaptığı açıklamada, kendisinin de yetim olduğunu, çocukluğunda arife gecesinde bayramlık kıyafetlere sarılarak uyuduğunu anlattı.

Muhtaç çocukların bayrama yeni kıyafetlerle girmesine vesile olabilmek için arkadaşlarıyla karar aldıklarını belirten Çiftçi, ilk zamanlar birkaç çocuğu giydirmeyi amaçladıklarını ancak zaman içinde sayının yükseldiğini kaydetti.

"Çocuklar boynu bükük kalmasın"

Bayramda yeni kıyafet giymenin çocuklar için mutluluk kaynağı olduğunu dile getiren Çiftçi, şunları söyledi:

"Ben de yetimim. Daha önce bir abi bana böyle bir bayramlık elbise hediye etmişti, çok etkilenmiştim. Arkadaşlarımla beraber bu konu üzerinde düşündük ve hep beraber bir yola çıktık. Arkadaşlarımla önce üç dört çocuk giydirmeyi düşünürken bugün elhamdülillah gerçekten yardıma ihtiyacı olan 45 çocuğa ulaştık. Bu sayının daha da artacağını düşünüyorum. Küçükken bir gün önceden bayramlıklar başucumuzda durur, bayram namazına giderken giyerdik. Herkesin üzerinde güzel bir elbise olur. Bayramlık gerçekten çocuklar üzerinde farklı bir psikolojik etkiye sahip. Bu bayram bizim ulaşabildiğimiz ihtiyaç sahibi çocukların boyunları bükük kalmasın diye bu yardım kampanyasını başlattık."

AA

Etiketler: bayramlık, yardımlaşma, iyilik
Okunma Sayısı: 256
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Ahmet Ziyaeddin

    20.06.2017 13:53:17

    Ey iyilik sevdalıları! Yüce Allah'ım, yüzünü güldürdünüz yetimlerin hürmetine sizi her daim bahtiyar kılsın 👏💓

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

#NuraÖzgürlük

Medrese-i Yusufiye'de

112. gün

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Büyük İslam Alimi Bediüzzaman'a göre Kadir Gecesi ne zamandır?

AYM'den darbe sanığının bireysel başvurusu ile ilgili karar

Baykal'dan 'adalet' yürüyüşü açıklaması

Moldovalı Eujenia Petcu'nun Müslüman olma gerekçesi...

Zehirlenen askerlerle ilgili yeni gelişme

'Adalet' yürüyüşünde altıncı gün: Öne çıkan açıklama ve değerlendirmeler...

Vatandaş yine mağdur hep mağdur: Yüksek et fiyatlarının nedenleri...

Yüz binlerce vatandaşa son çağrı

Alimler Peygamberlerin varisleridirler: Bediüzzaman ve Teravih namazı

Rusya'nın uyarısı uçuşları durdurdu!

'Türkiye'nin en büyük operasyonu' oldu: Çok sayıda gözaltı var!

Türkiye'ye geliyor

MHP'nin olağanüstü genel kurulu hakkındaki karar açıklandı

60 yıldır hatimle kılınıyor...

Akdeniz'den endişelendiren haber

''Ankara merkezli de birtakım gözaltılar olabilir''

1 askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz yaralandı!

Şimdi de Kastamonu: 8 asker zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Demokrasi, din ve basın özgürlüğü için ortak mücadele çağrısı

Yan yana yürüme zamanı

En Çok Okunanlar

Mağdur Kürsüsü

Bir gün imza atamadı diye tutukladılar
Genel

Delil sunamıyorsanız derhal bırakın
Kâzım GÜLEÇYÜZ

28 Şubat’tan beter
Genel

AİHM iç hukukun arkasına saklanmasın
Genel

Alimler Peygamberlerin varisleridirler: Bediüzzaman ve Teravih namazı
M. Latif SALİHOĞLU

Ticaniler, Demokratlar ve Bediüzzaman
Genel

Gazete ve gülden sonra mektup yasağı
Orhan GÜLER

“Zulüm topluma yapılırsa Allah’ın hükmü de toplu olacak!”
Genel

Yan yana yürüme zamanı
Abdil YILDIRIM

Nur’a mektup

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.