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17 EYLÜL 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

İZBAN çalışanlarından siyah kurdeleli protesto

17 Eylül 2018, Pazartesi 17:50
İzmir Banliyö Taşımacılığı AŞ ile Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası arasındaki TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine çalışanlar, iş yerlerine siyah kurdeleyle gitme kararı aldı.

İzmir Banliyö Taşımacılığı A.Ş (İZBAN) ile Türk-İş'e bağlı Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine sendika, çalışanların iş yerlerine siyah kurdeleyle gitmesi yönünde karar aldı.

Sendikadan yapılan açıklamada, İZBAN'da 4. dönem Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde 60 günün geride kaldığı, sendikanın enflasyon oranında zam talep ettiği, işverenin ise yüzde 12-14'lük bir zam teklif ettiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tarafsız arabulucu aşamasına gelen TİS sürecinde önümüzdeki bir ay olumlu gelişme olmazsa maalesef tekrar grev aşamasına geleceğimizi üzülerek belirtiyoruz. İZBAN çalışanlarının dayanacak gücü kalmamıştır. İşverenimizin bu çığlığa kulak vereceğini umuyoruz. Ancak fark edilmek, İzmir halkına çaresizliğimizi anlatabilmek adına iş yerlerimizde bugünden itibaren siyah kurdeleyle çalışmaya başlıyoruz."

İzmir'da Aliağa - Selçuk arasında hizmet veren ve TCDD ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde 50 ortaklıklarıyla kurulan İZBAN'da 400 işçi için TİS görüşmesi yürütülüyor.

AA

Etiketler: İzmir, tren, banliyö, ulaşım
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