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25 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

İzleyenlere duygulu anlar yaşattı...

25 Haziran 2017, Pazar 19:36
Jandarma Genel Komutanlığınca Ramazan Bayramı dolayısıyla hazırlanan ve komando babanın operasyon dönüşü çocuğuna kavuştuğu anların yer aldığı görüntü izleyenlere duygulu anlar yaşatıyor.

Jandarma Genel Komutanlığı, bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyondan dönen komando babanın çocuğuyla buluşma görüntüsünü basın mensuplarıyla paylaştı.

Basın mensuplarına dağıtılan görüntülerde, Mardin'de operasyon dönüşünde oğluyla buluşan jandarma personeline yer verildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde oynayan küçük çocuk, babasını görünce ona doğru koşuyor. "Baba" diye seslenen oğlunu kucağına alan jandarma personelinin görüntüsü izleyenlere duygulu anlar yaşatıyor.

Komutanlık tarafından paylaşılan görüntüler, "Sevdiklerinden uzak vazife başındaki bütün personelimizin ve milletimizin Ramazan Bayramı'nı kutlarız." ifadeleriyle sona eriyor.

Üs bölgesinde bayramlaşma

Jandarma Genel Komutanlığınca Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Şehit Jandarma Başçavuş İsmail Yavuz Üs Bölgesi'ndeki bayramlaşma görüntüleri de paylaşıldı.

Üs Komutanı, bayramlaşma töreninde, "Ailelerinizden ve sevdiklerinizden ayrı bir bayram geçirmeniz sebebiyle buruk bir sevinç yaşadığınızı biliyorum. Ancak şunu unutmayınız ki bizler de bir aileyiz." ifadelerini kullandı.

Bayrama özel klip

Komutanlık tarafından Ramazan Bayramı'na hazırlanan özel klipte ise jandarma personeli yeni kıyafetleriyle yer aldı.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşılan klipte, "Terörle etkin mücadele için Jandarma Genel Komutanlığı göreve daima hazır. Güveniniz, güler yüzünüz ve dualarınız zırhımız." ifadeleri kullanıldı.

AA

Etiketler: jandarma, bayramlaşma
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