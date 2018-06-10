İzmariti yere atan köy işlerinde çalışmak zorunda kalıyor

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, temizliğiyle övgü alan Muratkaya köyünde, muhtar, yere sigara izmariti atanları köy işlerinde çalıştırıyor.

Yeşillikler arasındaki Muratkaya köyünde, "temiz çevre, temiz toplum" sloganıyla yola çıkan muhtar Yılmaz Kargı'nın, yere izmarit atılmaması için başlattığı uygulamaya, köylüler de destek veriyor.

Köyün belirli noktalarına, izmaritler için teneke kutular yerleştirilirken, yere izmarit atanlara verilen "cezaları" köylüler hoşgörüyle karşılıyor.

Muhtar Yılmaz Kargı, yapığı açıklamada, 19 yıldır muhtarlık yaptığını söyledi.

Köylerinde 60 hane bulunduğunu anlatan Kargı, "Hayatımda hiç sigara kullanmadım. Kullanan amcalarıma da 'kullanmayın' diye söylüyorum. Dört yıl önce 'izmaritleri sokaklarımıza atmayalım' diye bir uygulama başlattık. Uygulamayı başlattıktan sonra köyümüzde anonslar yaptık. Uygulamaya başlarken köyümüzün belli noktalarına, izmaritlerin atılacağı çöp tenekesi koyduk." dedi.

"Köyümüzün işlerinde bir gün imece usulü çalışıyorlar"

Uygulamadan sonra bazı kişilerin sigara içmeyi bıraktığını dile getiren Kargı, şöyle devam etti:

"Sigara izmaritini yere atanları yakaladığımda cezalar kesiyorum. Tatlı bir ceza veriyorum. Köyümüzün işlerinde bir gün imece usulü çalışıyorlar. Köylülerimiz, bu cezaları hoşgörü ile karşıladılar. Ünal kardeşimizi yere izmarit atarken yakaladım. Ona mezarlığımızın duvarını örme işinde çalışma cezası verdim. O da gitti çalıştı. Hayvancılıkla da uğraşıyoruz ancak gübrelerimiz kapalı alanda. Köyümüzde koku yok. Bu kampanyadan sonra 7-8 kişi sigarayı bıraktı. Havamız kirlenmesin, doğamız kirlenmesin. Temiz toplum ve temiz çevrede her zaman faydalı insanlar olur. Onun bilinci ile hareket ediyoruz. Katkımız oluyorsa ne mutlu bize. Bugüne kadar birçok kişiye ceza verdik."

Alptekin: "Muhtara yakalandım"

Köy sakinlerinden Aysel Alptekin, "Muhtarımız bu konuda çok duyarlı." dedi.

Ceza alan Ünal Uçar ise "Evimin önünde izmarit atarken muhtara yakalandım. Bana ceza verdi. 'Köy mezarlık duvarı var. Onu yapacaksın' dedi. Ben de seve seve kabul ettim. Kullanmasam iyi ama kullanıyorum." diye konuştu.

Köydeki uygulamadan sonra sigarayı bırakan Mehmet Kargı ise, "Muhtarımızın bu uygulamasından sonra sigarayı bıraktım. Sokağa sigara izmariti atılmıyor ona da çok teşekkür ediyorum. Ceza veriyor." ifadelerini kullandı.