İzmir açıklarında göçmen teknesi battı

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı, 4 kişinin cesedine ulaşıldı, 1 kişi kurtarıldı.

İçerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu tekne, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında alabora oldu. Yürütülen çalışmalar sonucu 4 kişinin cesedine ulaşılırken, 1 kadın ise kurtarıldı. Arama kurtarma çalışması başlatıldı Kurtarılan kadının verdiği bilgi doğrultusunda, kayıp göçmenler olabileceği ihtimali göz önünde bulundurularak bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. AA

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