İzmir açıklarında göçmen teknesi battı

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı, 4 kişinin cesedine ulaşıldı, 1 kişi kurtarıldı.
İçerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu tekne, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında alabora oldu.
Yürütülen çalışmalar sonucu 4 kişinin cesedine ulaşılırken, 1 kadın ise kurtarıldı.
Arama kurtarma çalışması başlatıldı
Kurtarılan kadının verdiği bilgi doğrultusunda, kayıp göçmenler olabileceği ihtimali göz önünde bulundurularak bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.
AA