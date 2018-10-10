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10 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

İzmir açıklarında göçmen teknesi battı

10 Ekim 2018, Çarşamba 10:01
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı, 4 kişinin cesedine ulaşıldı, 1 kişi kurtarıldı.

İçerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu tekne, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında alabora oldu. 

Yürütülen çalışmalar sonucu 4 kişinin cesedine ulaşılırken, 1 kadın ise kurtarıldı.

Arama kurtarma çalışması başlatıldı

Kurtarılan kadının verdiği bilgi doğrultusunda, kayıp göçmenler olabileceği ihtimali göz önünde bulundurularak bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

AA

Etiketler: izmir, karaburun, tekne
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